LIVE Torino-Inter 0-0 | liscio di Schuurs e Lautaro

(Di sabato 21 ottobre 2023) Prosegue la 9ª giornata di Serie A, la prima dal rientro del campionato dopo le due settimane di sosta dovute alla pausa per le Nazionali....

All'Olimpico Grande il match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. All'Olimpico Grande Torino e Inter si affrontano nel match valido per la nona giornata di campionato della Serie A 2023/2024. Torino - Inter 0 - 0: sintesi e moviola

11' - Lautaro calibra male l'appoggio per Barella, il Torino recupera ma per pochi secondi. 10' - Mkhitaryan prova il lancio per Pavard, palla troppo profonda che termina sul fondo. 8' - Buona chance ...TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Seck, Vlasic; Pellegri. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Ilic ...