LIVE Torino-Inter 0-0 | comincia la partita al ‘Grande Torino’

(Di sabato 21 ottobre 2023)è l’incontro valido per la nona giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo ‘Stadio Olimpico Grande’. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 4? Bene Dimarco in chiusura su Pellegri, che di forza aveva saltato sia Pavard che Calhanoglu. Poi fallo nei confronti del laterale sinistro. Punizione. 1? Pressing già alto dell’con gli attaccanti che arrivano a prendere i difensori granata fin nella loro area piccola. INIZIA LA17.58 Saluto tra i giocatori e stretta di mano con scambio di gagliardetti tra Lautaro e Rodriguez. 17.56 Entrano le ...

All'Olimpico Grandeil match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico Grandee Inter si affrontano nel match valido per la nona giornata di campionato della Serie A 2023/2024.- Inter 0 - 0: sintesi e moviola Aggiornamenti dalle ...

LIVE Alle 18 Torino-Inter, le ufficiali: Inzaghi con Pavard, Juric dà spazio a Pellegri La Gazzetta dello Sport

LIVE Torino-Inter 0-0, comincia il match all’Olimpico! fcinter1908

TORINO-INTER 0-0 LIVE MATCH 2' - Seck non controlla un pallone servito da Ricci, palla in fallo laterale. ---- 18.00 - Calcio d'inizio del match per il Torino: ...Torino-Inter, la moviola: gli episodi arbitrali più importanti della partita valida per la 9a giornata del campionato di Serie A 2023/2024 È l’arbitro Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere ...