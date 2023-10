LIVE – Qualifiche sprint race F1 GP Stati Uniti 2023 | risultati e griglia di partenza DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ladelleper laShootout) del sabato del GP degliad Austin: di seguito ecco tutti gli aggiornamenti sulla composizione delladie su quanto accadrà in pista per questo quinto appuntamento che stabilirà la pole position e le posizioni per la garain programma a mezzanotte. Il nome ufficiale di questa sessione di 44 minuti, lo ricordiamo, èShootout, chi riuscirà a far segnare il miglior tempo dopo Q1, Q2 e Q3 che avranno durata ridotta? Appuntamento alle ore 19.30 di sabato 21 ottobre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRLE IN TV PER ...