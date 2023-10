LIVE Paolini-Tsurenko | WTA Monastir 2023 in DIRETTA | l’azzurra si gioca l’accesso in finale

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella semidel Wta 250 ditraJasminee l’ucraina Lesia. Seconda semiconsecutiva per latrice toscana, che la scorsa settimana si è arresa nel penultimo atto del Wta 500 di Zhengzhou alla cinese Zheng per 6-2 6-3. Unica azzurra rimasta in corsa in Tunisia,proverà a ottenere un’altranel circuito maggiore dopo quella persa a Palermo contro la stessa Zheng Qinwen. Lei che vanta anche la vittoria nel Wta 125 di Firenze, che però viene considerato unllo sotto. L’avversaria è ...