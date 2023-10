LIVE Paolini-Tsurenko 6-2 | 4-6 | 6-2 | WTA Monastir 2023 in DIRETTA | l’azzurra vola in finale!

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Non resta in campo il dritto difensivo di Jasmine. 15-40 Terzo errore di fila con il rovescio per. 15-30 Altro gratuito di rovescio inspiegabile dell’ucraina. 15-15 Errore di rovescio di. 15-0 Non colpisce il dritto con le corde. 5-2 Con il rovescio diagonale chiude questo gioco. 30-40 Gran rovescio lungolinea di! 15-40 Rovescio vincente diagonale dell’ucraina. 15-30 Prima vincente al centro! 0-30 Risposta di rovescio diagonale e dritto vincente. 0-15 Rovescio in rete delad aprire questo gioco. 5-1 Risposta lunga di rovescio. A-40 Dritto inside out diottimo. Reazione dell’ucraina. 40-40 Lungolinea di ...