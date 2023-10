LIVE Paolini-Tsurenko 6-2 | 4-6 | 4-0 | WTA Monastir 2023 in DIRETTA | l’azzurra avanti di due break nel set decisivo!

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio rovescio e smash vincente! Pimpante! 15-15 Ancora una gran difesa delche contrattacca ancora una volta. Unastanca mette in rete il recupero di dritto. 0-15 Rovescio pigro che finsce lungo. 4-0 Doppio fallo (3)! 40-A Grandissimo passante dicon il dritto, che difesa del. 40-40 Attacca di drittoe ottiene il forzato della sua rivale. 40-30 Bordata di dritto sulla riga dell’ucraina. 30-30 Risposta e chiusura di dritto di! 30-15 Spara largo il rovescio dal centro. 30-0 Lungo di poco l’approccio di rovescio. 15-0 Si ferma in rete il rovescio di. 3-0 Errore clamoroso in ...