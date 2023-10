LIVE Paolini-Tsurenko 6-2 | 4-5 | WTA Monastir 2023 in DIRETTA | salva 3 set point l’azzurra e rimane ‘viva’ nel secondo set

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Profondissimo rovescio di, sbagliama poco poteva fare. 40-A Altro gratuito di rovescio!!! 40-40 Sbaglia di rovescio a corto di fiato. Quinto setannullato! 40-30 Bellissima smorzata di rovescio! 40-15 Dritto in contropiede che sorprende. Due set. 30-15 Rovescio sulla riga diagonale e poi un’altro lungolinea molto incisivo per. 15-15 Dritto lngolinea e smash a rimbalzo!!! 15-0 Servizio e dritto per aprire questo decimo gioco. 5-4 Ace (1). Addirittura. A-40 Bella smorzata di rovescio di! 40-40 Torna sotto! Sbaglia il dritto. 30-40 ...