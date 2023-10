LIVE – Paolini-Tsurenko 6-2 2-3 | semifinale Wta Monastir 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo WTA 250 di(cemento outdoor). La toscana è reduce dal derby portato a casa in due parziali molto combattuti contro la romagnola Lucia Bronzetti. Per la seconda settimana consecutiva, dunque, è arrivata tra le migliori quattro, dopo esserci riuscita soltanto pochi giorni fa in quel di Zhengzhou. Tra lei e la quarta finale della carriera sul circuito maggiore c’è la trentaquattrenne ucraina. Quest’ultima sembra essere tornata su altissimilli da qualche partita a questa parte. Quest’ultima, infatti, deve ancora perdere un singolo set in tutto il torneo e fino a questo momento ha lasciato per strada pochi game alle sue malcapitate ...