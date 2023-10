LIVE MotoGP | GP Australia 2023 in DIRETTA | parte la Q2

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 minuto: rientrano quasi tutti ai box. Rimane praticamente solo in pista Bastianini -9 minuto: si migliora ancora Martin che chiude in 1:27.846, è l’unico a migliorarsi, Bagnaia resta a 1:28.271, a +0.425 dall’iberico -10 minuto: Martin continua a spingere. Zarco è quarto davanti ad Espargarò e Vinales. Segue Di Giannanontonio al settimo posto -11 minuti: Il primo tempo veloce è di Martin che gira in 1:27.869, poi Binder a +0.213, quindi Bagnaia a +0.402 -12 minuti: Bagnaia si lancia in solitudine -13 minuti: si comincia a spingere! Arrivano i primi caschi gialli -14 minuti: Martin capofila, momenti di ricognizione SEMAFORO VERDE.LA Q2: CHI CONQUISTERA’ LA POLE POSITION? 2:14 Il primo obiettivo è stato raggiunto. Adesso Pecco Bagnaia si misurerà nuovamente con Martin. Il loro confronto ...