LIVE MotoGP | GP Australia 2023 in DIRETTA | Martin detta il ritmo nella FP2 | Bagnaia a caccia di continuità

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6 minuti: Si migliora ancorache scende in 1:29.306. Grandi segnali da parte del pilota che sta dimostrando di essere molto competitivo in tutte le situazioni -7 minuti: caso rosso anche al secondo e al terzo settore per-8 minuti: si riaccendeche segna casco rosso al T1 -9 minuti: Pecco sembra non voler provare la gomma morbida, vedremo nel Q1 cosa succederà -10 minuti: ricordiamo la classifica:conduce on 1:29.343, poi Marquez a +0.373, quindi Espargarò a +0.560 ea +0.646. Quest’ultimo è rientrato con la hard nell’anteriore e la media nel posteriore -11 minuti: siamo ancora in attesa del rientro in pista di Francesco-12 minuti: l’uso delle gomme sarà una ...