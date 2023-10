LIVE Inter-Sassuolo Primavera | cronaca e risultato in diretta

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023) L’insegue il Milan al primo posto nel campionato1 TIM, oggi al Konami Youth Development Centre arriva il. Inizio della gara alle ore 13, segui l’eventocon latestuale. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA LA PAGINA(ore 13) 12.30ancora imbattuta in campionato. 14 punti in 6 partite guadagnati, il Milan è distante solo 2 lunghezze. Oggi i nerazzurri ospitano il. Di seguito le formazioni ufficiali della settima giornata di campionato:(4-3-3): Raimondi; Aidoo, Matjaz, Stante, Motta; Akinsanmiro, Stankovic, Berenbruch; Kamaté, Sarr, Quieto.In panchina: Tommasi, ...