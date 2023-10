LIVE Inter-Napoli Femminile 1-0 | al via il secondo tempo

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023)è l’incontro valido per la quinta giornata di Serie A2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo ‘Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 13.35 SI RIPARTE, AL VIA IL. 13.34 squadre di nuovo in campo. L’chiude il primoin vantaggio grazie al gran gol di Simonetti. Ma occhio a sottovalutare il, che ha rischiato anche ad iniziodi segnare con Banusic. Negato un rigore alle ...