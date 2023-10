LIVE Inghilterra-Sudafrica 12-6 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | inizia il secondo tempo

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41?IL! 22:00 Le squadre stanno facendo nuovamente il proprio ingresso in campo. 21:55 L’ha giocato nettamente al di sopra delle aspettative, concedendo di fatto nulla agli avversari e imponendo un pressing difensivo spaventoso. Due leggerezze degli inglesi hanno comunque permesso aldi rimanere a contatto. Entrambe le squadre ancora a secco di mete a dimostrare la potenza di questi atleti in fase di placcaggio. Gli Springboks dovranno cambiare marcia nel, perchè al momento l’inerzia appare tutta a favore degli avversari. 40? Finisce qui il primo! 38? Farrell impeccabile sui calci di punizione: 4 su 4 e ...