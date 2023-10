LIVE – Hellas Verona-Napoli | le formazioni ufficiali | Raspadori dal 1? Rrahmani titolare

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ildi Garcia senza margine d’errore,a caccia di riscatto: segui con noi la diretta, con fischio d’inizio alle ore 15. CALCIO. Dopo una dolorosa sconfitta casalinga contro la Fiorentina e una pausa internazionale non molto favorevole per gli azzurri (vedi l’infortunio di Osimhen), la Serie A è tornata. Questa volta ilè in trasferta a, pronto per affrontare l’allo stadio Bentegodi alle 15:00 di oggi, sabato 21 ottobre 2023. La situazione dell’allenatore Rudi Garcia sembra altrettanto delicata, con la sua permanenza confermata, apparentemente, più per mancanza di alternative che per convinzione della dirigenza, tanto da far cambiare idea al presidente De Laurentiis, che ha manifestato fiducia in questi ultimi giorni. Il ...

Per quanto riguarda i precedenti , Verona e Napoli si sono affrontati 30 volte al Bentegodi, con un bilancio di 11 vittorie per l', 7 pareggi e 12 successi per il Napoli. Oggi tutti in campo ...

Sono ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Napoli, gara in programma alle 15 e valida per la nona giornata di Serie A.