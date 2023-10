LIVE F1 | GP USA 2023 in DIRETTA | Verstappen in pole nella Shootout | 2° Leclerc A mezzanotte la Sprint

(Di sabato 21 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLAORARI F1 SU TV8 OGGI 20.26 Per il momento è tutto dal COTA di Austin. Appuntamento alle 24.00 per latestuale dellaRace del GP degli Stati Uniti d’America. 20.24 Il grande divario visto ieri tra Hamilton e Russell, è stato al momento confermato, con il numero 44 che ha rifilato quasi 6 decimi al compagno di scuderia. Invece si è quasi azzerato il divario tra i due piloti Mclaren, con Piastri molto più vicino a Norris. 20.22 Questa la griglia di partenza dellaRace. Semaforo verde alle 24.00. 1 Max2 Charles3 Lewis HAMILTON 4 Lando NORRIS 5 Oscar PIASTRI6 Carlos SAINZ 7 Sergio PEREZ 8 George RUSSELL 9 ...

18:59 Qualifiche Sprint, iltiming Piloti in pista per la Sprint Shootout del sabato, ovvero la qualifica sprint che assegnerà la pole della Sprint Race di stanotte. Segui qui iltiming minuto per minuto. 19:09 ...

LIVE GP Usa, Verstappen in pole nella Sprint! Battuto Leclerc. Poi Hamilton La Gazzetta dello Sport

LIVE F1 GP USA, segui le qualifiche sprint in diretta Autosprint.it

Dopo la pole conquistata da Leclerc al venerdì, i piloti tornano in pista per la Sprint Shootout, la qualifica sprint del sabato: segui con noi la sessione minuto per minuto ...Ad Austin tutto deciso dopo Gara-1. Il titolo 2023 della F1 Academy è andato a Marta García del team Prema. La spagnola ha vinto davanti a Pulling e Buhler chiudendo la partita nella prima race della ...