LIVE – Chieri-Conegliano 0-1 19-25 | 15-16 | A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di sabato 21 ottobre 2023) Latestualedi Reale Mutua Fenera’76-Prosecco Doc Imoco, partita valevole per la terza giornata della Serie A1di. Le ragazze di Giulio Bregoli, dopo la netta vittoria a Roma, tornano sul campo di casa per provare a conquistare altri punti ma serve una grande prestazione. Dall’altra parte della rete ci sono, infatti, le pantere di Daniele Santarelli, che vanno a caccia di altri punti per consolidare il primo posto in classifica. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 21 ottobre al Palafenera di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita ...

Prologo della giornata, sabato 21 ottobre (ore 18.00), la difficile trasferta che le Campionesse d’Italia della Prosecco Doc Conegliano dovranno sostenere in casa della Reale Mutua Fenera Chieri '76.Ospiti della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la terza giornata di campionato sono infatti le pluricampionesse della Prosecco Doc Imoco Conegliano. L’incontro andrà in scena domani, sabato 21 ottobre ...