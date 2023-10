LIVE – Arzignano-Padova | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ladi, match valido per la nona giornata del girone A di. Si parte alle ore 20.45 di sabato 21 ottobre allo stadio Tommaso Dal Molin per un nuovo impegno che attende la capolista, ospite di una formazione partita in modo altalenante ma pur sempre dentro la zona playoff. I veneti, però, vogliono vincere ancora e restare da soli al comando. Chi vincerà? DOVE VEDERE LA PARTITA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 20.45 SportFace.

...con il Novara alle 18.30 mentre alle 20.45 la capolista Padova si reca in casa dall'. Nel ... Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 15.00 Verona - Napoli 18.00 Torino - ...

Live 24! Arzignano-Padova, la vigilia: scelte obbligate in attacco per ... Padova Goal

Serie C, il calendario della 9^ giornata su Sky: le partite e gli orari Sky Sport

La partita Arzignano-Padova di Sabato 21 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 9° giornata del Gruppo A di Serie C ...(ANSA) - ARZIGNANO, 20 OTT - Le imprese hanno "difficoltà a chiedere finanziamenti sia per l'aumento dei tassi sia per quello che sta succedendo a livello internazionale che sta portando ad una contra ...