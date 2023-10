L’Italia supera l’esame di S&P Smentiti i gufi dello spread

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 21 ottobre 2023)il test di Standard & Poor’s, il primo dei quattro previsti da qui a un mese, con tutte le agenzie di rating pronte ad aggiornare la pagella di affidabilità del nostro Paese. S&P ieri notte ha confermato sia il rating BBB sia l’outlook Stabile. Due le buone notizie: il nostro debito pubblico rimane due gradini sopra, quindi a una discreta distanza di sicurezza, dal baratro del “Junk”; è quello oltre in quale i Bot e i Btp perderebbero il bollino “investment grade” e quindi non sarebbero più acquistabili dai tradizionali fondi di investimento, perchè giudicati “Spazzatura” dal punto di vista della affidabilità finanziaria; l’outlook resta “Stabile” e quindi S&P non pensa che le situazione dei conti pubblici sia destinata a peggiorare.quindi i...