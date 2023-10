L’Italia è la seconda nazione al mondo che più spende per organizzare le nozze

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) Quanto spendono in media le coppie per il matrimonio? Qual è il fornitore più richiesto? Lancio del bouquet, sì o no? Per rispondere a queste e ad altre domande e per analizzare le tradizioni e le tendenze emergenti, Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha pubblicato il Rapporto Globale sui Matrimoni 2023, uno studio basato sui risultati di un sondaggio a cui sono state sottoposte circa 25.000 coppie in 15 Paesi del. Ecco alcuni dei dati più interessanti! L’Italia è il secondo Paese che piùperleQuando si tratta di pianificare il fatidico giorno, le coppie italiane non badano a spese: lo conferma il Rapporto Globale sui Matrimoni 2023 di Matrimonio.com, secondo cui, con un costo medio di 21.100 €, il ...