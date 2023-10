Lino Banfi in lacrime a Ballando per la moglie

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 21 ottobre 2023)incon le Stelle Commozione acon le Stelle, conche termina la sua prima esibizione singhiozzando. Il comico ha ballato per laLucia, scomparsa pochi mesi fa; pur sforzandosi di non piangere, sul finale ha ceduto e, visibilmente provato da un dolore ancora troppo vivo, ha commosso tutti, compresa Milly Carlucci solitamente “restia” a lasciarsi andare allein tv., con la maestra Alessandra Tripoli, ha portato in scena – a passi di valzer – la sua storia con Lucia, sulle note di Cinque giorni di Michele Zarrillo. Un’esibizione fin da subito emozionante, divenuta travolgente in chiusura quandocede e scoppia a piangere, anche ...