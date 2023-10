Lino Banfi | chi è il figlio Walter | età | lavoro | foto | la mamma Lucia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 ottobre 2023)è uno degli attori comici italiani più noti. Accompagna da anni varie generazioni con i suoi film comici e le sue partecipazioni a serie tv, tra le tante Un Medico in famiglia. È un personaggio molto noto sul grande e piccolo schermo capace di entrare nelle case degli italiani e non solo per la sua vita professionale, anche per il grande amore e la lunga unione con la moglieZagaria e per la sua famiglia. Figli disono la più famosa attrice Rosanna eZagaria, il secondo genito della coppia che si occupa del ristorante di famiglia. Chi è ildiZagaria?Zagaria è sempre stato un po’ lontano dai riflettori. Non ama la notorietà e tiene la sua vita privata ...