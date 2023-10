“L’ha umiliata fino alle lacrime” Gerry Scotti sbrocca con la campionessa di Caduta libera

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) Assurdo quanto emerso su, che si sarebbe reso protagonista di un gesto choc che ha lasciato tutti increduli. Lui si sarebbe arrabbiato tantissimo in questi giorni e la notizia è stata data in anteprima da un esperto del mondo della televisione. Se confermato ufficialmente, sarebbe l’ulteriore prova dell’insofferenza del popolare conduttore, che da tempo non sarebbe affatto felice di ciò che starebbe accadendo a Mediaset. Stavoltaavrebbe superato ogni limite, infatti il suo gesto choc sarebbe avvenuto sotto gli occhi di tutti. E se l’è presa anche con gli autori, i quali sarebbero finiti nel suo mirino per una decisione che non lo accontentava affatto. Andiamo a vedere cosa ha raccontato un giornalista e per quale motivi si sarebbe infuriato così tanto, a tal punto da invitare una persona a ...