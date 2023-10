Lewis Capaldi “è un eroe” | soccorre un’anziana svenuta in strada ed attende l’arrivo dei soccorsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Riesce sempre ad emozionare con la sua genuina spontaneità. Il cantantesi è reso protagonista di un gesto da applausi. Stava facendo una passeggiata con degli amici a Hampstead Heath, nel nord di Londra, quando si è accorto di una donna stesa a terra. Istantanei ida parte del 27enne britannico che è rimasto vicino alla signora fino aldell’ambulanza, che l’ha portata in ospedale. Un testimone ha detto al The Sun : “non è solo una superstar ma un super. Lo abbiamo visto aiutare una donna anziana che era accasciata a terra, era corso ad aiutarla non appena l’ha vista”. L’artista è attualmente in pausa dalla musica. Si è concesso un periodo di stacco dai palcoscenici a causa del peggioramento della sindrome di Tourette, condizione scoperta a ...