Leonor di Spagna premia Meryl Streep e Haruki Murakami

(Di sabato 21 ottobre 2023) L'attrice e lo scrittore sono tra i vincitori dell'edizione 2023 del Premio Principessa delle Asturie, assegnato a Oviedo alla presenza della famiglia reale spagnola. Protagonista della serata, l'erede al trono, impeccabile padrona di casa e già perfettamente consapevole di un ruolo che non la spaventa: «So bene quale sia il mio dovere», ha detto

... è quanto sostenuto dal re diFelipe VI, nel discorso di chiusura della cerimonia di ... Prima del monarca, ha parlato anche la primogenita del re,, in onore della quale sono intitolati i ...

Sofia e Leonor di Spagna, di nuovo insieme per il Premio Principessa delle Asturie Vanity Fair Italia

Letizia di Spagna riabbraccia le figlie con le maniche a sbuffo | Video Io Donna

Ma per la premiazione dei Premi Principessa delle Asturie, quelli di Spagna hanno fatto un'eccezione. Eccoli Re Filippo e la Regina Letizia con le figlie Leonor e Sofia insieme con alcune delle ...La cooperazione "seria, profonda e sincera" tra Paesi per cercare la pace è una necessità in questo "XXI secolo che ci ha portato il ritorno terribile delle guerre, dei conflitti bellici nella loro ve ...