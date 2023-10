“Leggi antimafia farraginose” | è cominciata l’era Gratteri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 21 ottobre 2023) La nostra legislazione“non è più la migliore al mondo, incominciano ad esserci delle farraginosità che non hanno senso di esistere”. Questa è la prima stoccata del Procuratore capo di Napoli Nicola: ieri si è svolta la cerimonia di nomina e l’immissione in possesso ed esercizio delle funzioni condotta dalla presidente del Tribunale Elisabetta Garzo. In una gremita sala Arengario a Palazzo di Giustizia non mancano le parole di benvenuto per. Il procuratore nazionaleGiovanni Melillo ha anche lanciato un invito all’avvocatura: “Ci sia lealtà e rispetto”. Sono parole che arrivano dopo le polemiche delle ultime settimane con le dichiarazione della Camera penale. L’esordio del neo-procuratore a Napoli Quando arriva il momento di prendere la parole è emozionato ma ha indugi. “Ero venuto ...