“Legato ai risultati” | Meluso ‘avvisa’ Garcia | l’annuncio del ds

Leggi su rompipallone

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il ds del Napoliavvisa: “ai”.prima del Verona da parte del dirigente Il Napoli quest’oggi è impegnato nell’ostica trasferta di Verona. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la panchina di Rudiè stata traballante. Durante la scorsa settimana, infatti, il presidente De Laurentiis – stando a quanto riportato da varie voci – avrebbe voluto ingaggiare in corsa Antonio Conte. Il tecnico salentino, ancora senza panchina, non ha accettato di iniziare una nuova avventura in corsa e per questo motivo il tecnico francese è rimasto alla guida dei Campioni d’Italia. Al momento, però, la fiducia nei suoi confronti è ai minimi storici considerando anche che lo stesso presidente si sia avvicinato notevolmente alla squadra per mostrare il suo ...