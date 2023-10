Leclerc vola e si aggiudica la pole del Gran Premio Usa 

Leggi su agi

(Di sabato 21 ottobre 2023) AGI - Charlese silaposition deldegli Stati Uniti, la sua terza in stagione. Giro super del pilota della Ferrari, che stava per essere beffato di soli cinque millesimi dal solito Max Verstappen, a cui però è stato cancellato l'ultimo tentativo per track limits (partirà sesto). In prima fila con il monegasco ci sarà Lando Norris su McLaren, seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton e dall'altra Rossa di Carlos Sainz. Quinto tempo per George Russell. Questa la griglia di partenza deldegli Stati Uniti: 1, 2 Norris, 3 Hamilton, 4 Sainz, 5 Russell, 6 Verstappen, 7 Gasly, 8 Ocon, 9 Perez, 10 Piastri, 11 Tsunoda, 12 Zhou, 13 Bottas, 14 Magnussen, 15 Ricciardo, 16 Hulkenberg, 17 ...