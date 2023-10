Leclerc sceriffo ad Austin | super Ferrari in qualifica | Verstappen perde la pole per i track limits

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Charlesè lodi, Texas, anche se siamo solo al venerdì. Ma è un venerdì diverso, fatto di primi verdetti, fatto diposition per il monegasco, nel quinto weekend su sei con la sprint al sabato. E’ dunque una tre giorni a stelle e strisce, quella negli Usa, che deve ancora dirci tantissimo, ma che già si è espressa: la, per fortuna, non è quella di Suzuka o ancor peggio del Qatar, ma è tornata a vita e se la gioca almeno per il podio, anche se a questo punto, partendo davanti a tutti e consolo sesto, vincere è l’obiettivo vero, mentre quello minimo sarà ottenere più punti di McLaren e Mercedes, che inseguono con Norris e Hamilton. L’olandese, invece, per una volta si dimostra mortale e commette un errore, lampante, esplorando troppo i ...