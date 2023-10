Lecco-Ascoli | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) Punti pesantissimi in palio sulla riva orientale del lago di Como. Tre lunghezze che potrebbero riscrivere significativamente entrambe le classifiche di due squadre che vivono momenti diversi, nonostante le due graduatorie negative. Ilha esonerato una settimana fa Luciano Foschi in favore di Emiliano Bonazzoli che esordirà in questo incontro con l’obbligo di muovere una classifica disastrosa dei bluceleste: i lombardi sono una matricola, certo, ma il misero punticino incassato in sei partite è troppo poco anche per una neopromossa che, attualmente, vede la zona playout a meno cinque. Era un altro, invece, il campionato che immaginavano di vivere ad: i bianconeri speravano, in questo avvio stagionale, di lottare appena sotto alla zona playoff, ma i nove punti incamerati in altrettante partite hanno spedito i marchigiani a meno quattro ...