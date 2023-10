Le piattaforme di scommesse illegali nella suburra di Internet

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 21 ottobre 2023) Le notizie delle ultime settimane hanno riportato alla luce quel substrato diche racchiude un’immensa galassia didi. In questa rete, stando a quanto trapelato di recente dall’inchiesta della Procura di Torino, sarebbero caduti almeno tre famosi calciatori: Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. In attesa di ulteriori notizie, smentite o conferme, oggi Giornalettismo si è concentrato sull’analisi del fenomeno, partendo dai tecnicismi per arrivare alla ludopatia che – come confermato dai dati – sta colpendo sempre più i giovani., il caso dei calciatori e la ludopatia Come sapere se si sta scommettendo (ma anche giocando a carte, con soldi) su una piattaforma legale? Ci sono moltissimi indizi che aiutano l’utente a ...