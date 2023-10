Le lezioni di educazione civica di Crozza-Vannacci | “Black Panther? Se cadono di testa sul marmo rimbalzano Non sono normali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Maurizionella nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – torna a vestire i panni del Generaledopo la notizia che al liceo di Francavilla Fontana hanno deciso di inserire il suo libro tra i testi di: “Quelli che hanno i capelli come ipantere nere… cioè animali che hanno capacità a, come i felini… come i primati…. tipo il gibbone malese… o il gorilla del Virunga che in quanto animali non posarrogarsi alcun tipo di diritto che è prerogativa degli umani, cioè coloro che rientrano nella “tà”. Quindi noidobbiamo ...