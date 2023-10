Le due donne statunitensi liberate da Hamas

(Di sabato 21 ottobre 2023) Sono Judith e Nathalie Ranaan, abitano a Chicago ma il 7 ottobre erano in Israele per il compleanno di una parente: sono state rilasciate venerdì

Leliberate sono Yehudit Raanan di 59 anni e sua figlia Natalie Raanan di 18 anni . Hanno entrambe passaporto israeliano e statunitense, ed erano in Israele per celebrare la festa ebraica ...

Hamas pubblica il video del rilascio delle due donne americane TGLA7

Ora sono due donne a spiegare chi è davvero Diabolik ilGiornale.it

Sono in Israele madre e figlia statunitensi, primi ostaggi liberati da Gaza. Gran parte dei 203 ostaggi sarebbero ancora in vita, ma sarebbero nelle mani di gruppi diversi ...Le donne interessate possono partecipare a gruppi di pratica di tecniche psico-fisiche per la modulazione e gestione personalizzata delle proprie condizioni quo ...