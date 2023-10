Le condizioni di lavoro proibitive degli operai migranti della Cop28

Leggi su linkiesta

(Di sabato 21 ottobre 2023) Manca poco più di un mese all’inizio di quella che non dobbiamo aver paura a definire “la Cop dei paradossi”. L’evento climaticamente più importante dell’anno, fondamentale per implementare il fondo Perdite e danni (Loss and damage) approvato in Egitto nel 2022, si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti, settimo produttore di petrolio e quinto di gas a livello globale. Le negoziazioni avranno luogo a Dubai, dove nel 1966 – nel giacimento Fateh – venne scoperto l’«oro nero» essenziale per costruire l’impero nel deserto che vediamo oggi. Le redini, oltretutto, sono nelle mani del Ceo dell’azienda petrolifera stataleEmirati Arabi Uniti, Sultan bin Ahmed Al Jaber, che il 10 ottobre ha incontrato Giorgia Meloni per la seconda volta. Un vertice cordiale, quello tra i due leader, al termine del quale è stato annunciato un ...