Lazio | Sarri ha fatto un richiesta precisa a Lotito

Maurizio Sarri pensa già al prossimo mercato e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe espressamente chiesto un giovane esterno per la Lazio. Al tecnico piace tantissimo Savinho del Girona, in prestito dal Troyes, ala destra brasiliana di 19 anni con già 2 gol e 4 assist in 9 giornate di Liga. Lotito ha preso nota e tenterà l'affondo a fine campionato. Valore di 20 milioni.