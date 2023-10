Lazio | non solo vince | domina il Sassuolo | 2-0

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 ottobre 2023) La, nonha battuto per 2 reti a zero ilin casa sua, ma l’ha letteralmenteto per tutta la partita. Non c’è stato unmomento in cui gli emiliani abbiano creato problemi agli ospiti romani. Non che non ci abbiano provato, questo no. Ma i biancocelesti, oggi in divisa bianca, sono stati talmente sicuri delle loro forze, talmente consapevoli della loro superiorità tecnica e tattica, da riuscire a liberarsi degli attacchi emiliani, da scrollarsi di dosso quei fastidiosi tentativi senza mai preoccuparsene troppo. E sono arrivati, immancabili, i gol. Ci hanno pensato Felipe Anderson e Luis Alberto. Al 28’, dopo qualche tentativo sfortunato, Luis Alberto scippa il pallone a Ruan, lo passa a Castellanos che lo gira a Felipe Anderson che lo ripone alle spalle di Consigli. Sette ...