Lazio | Martusciello | «Sarri entusiasta per la prestazione»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Le parole di Giovanni, vice-allenatore della, dopo la vittoria dei biancocelesti con il Sassuolo Giovanniha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dellacontro il Sassuolo. di seguito le sue parole. PARTITA – «Siamo straordinariamente contenti della, specie nel primo tempo dove abbiamo indirizzato il risultato contro una squadra che in casa, specie contro squadre di primo livello, riesce a mettere in difficoltà tutte, basti vedere la sfida contro la Juventus. Il mister è stato bravo a prepararla soprattutto sull’aspetto mentale e capire che non si doveva fare una partita presuntuosa ma determinata». PORTA INVIOLATA – «Per vincere le partite c’è bisogno della disponibilità di tutti, a partire dagli attaccanti che sono i primi ...