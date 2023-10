Lavora troppo al Pronto Soccorso durante il Covid e viene multato | scrive a Mattarella

(Di sabato 21 ottobre 2023) Pubblicato il 21 Ottobre, 2023 Una multa da 27.100 euro ricevuta dall’Ispettorato del lavoro per aver “il drammatico periodo” svolto, lui e il resto del personale, straordinari neldel Policlinico di Bari, andando oltre le ore di lavoro previste dalla legge. A ricevere la sanzione amministrativa l’ex direttore del, Vito Procacci, che ha preso carta e penna e ha scritto “amareggiato” al presidente della Repubblica, Sergio. Nella lettera Procacci evidenzia che la sua strutturail periodoha salvato “la vita a circa 8600 pazienti, di cui 1600 ventilati meccanicamente”, riferisce il Corriere. “Le scrivo – dice – perché oggi, dopo tutto l’impegno profuso da ...

