Latitante da anni | svolta nelle indagini | catturato pericoloso anarchico

(Di sabato 21 ottobre 2023) Risultavada, poi l’importanteda parte delle forze dell’ordine:unImportante operazione quellaultime ore, da parte della Polizia di Stato. Le forze dell’ordine, infatti, hanno posto sotto sequestro ilLuca Dolce. Conosciuto meglio come “Stecco“. Nativo di Trento è statodai Nocs nei pressi Bordighera dopo una lunga indagine condotta da parte della Polizia di Prevenzione. Proprio la stessa che aveva costituito un gruppo di lavoro con partecipazioni delle Digos di: Trento, Trieste, Treviso, Genova e Brescia. Polizia (Ansa Foto) Notizie.comNon si avevano più ...

È finito in manette ilanarchico Luca Dolce , 37, triestino, che dopo la cattura è stato trasferito nel carcere di Imperia, in attesa del processo per direttissima. L'uomo era ...

Condannato per violenza sessuale, era latitante da 10 anni: arrestato La Stampa

Torino, arrestato latitante condannato stupro. Introvabile da 10 anni: aveva cambiato identità Corriere della Sera

È finito in manette il latitante anarchico Luca Dolce, 37 anni, triestino, che dopo la cattura è stato trasferito nel carcere di Imperia, in attesa del processo per direttissima. L’uomo era ricercato ...Iil latitante anarchico Luca Dolce, 37 anni, triestino, è stato arrestato dal nucleo operativo centrale di sicurezza della polizia di Stato nei pressi di Bordighera. L'uomo ora si trova nel carcere di ...