Latina Spaccio di droga tra Sabaudia e San Felice Circeo | primi rinvii a giudizio e condanne

... la 16enne di Cisterna ditrovata cadavere il 19 ottobre del 2018, in una baracca in via dei ... è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale, ma è stata confermata l'accusa di. ...

Spaccio di droga: scatta la misura della sorveglianza speciale per Cristian De Rosa LatinaToday

DELINQUE SIN DALLA GIOVANE ETÀ: SORVEGLIANZA SPECIALE ... Latina Tu

Un caso a Bologna. Un carabiniere è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Modena con l'accusa di morte in conseguenza di altro reato, in relazione al decesso ...IL PROVVEDIMENTO Sarà un sorvegliato speciale Cristian De Rosa, 28enne, rampollo della famiglia già nota agli archivi delle forze dell'ordine, più volte arrestato per ...