L’Argentina è chiamata alle urne tra crisi economica e politica | la situazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) Domenica 35 milioni di argentini sono attesiper le elezioni generali, chiamati a scegliere i nuovi presidente e vicepresidente, rinnovare la carica di 130 deputati e 24 senatori, oltre a nominare 43 rappresentanti al Parlasur, l’organo legislativo del Mercosur. Un appuntamento elettorale cruciale ma carico di incognite, che potrebbe essere all’insegna delle sorprese dopo il risultato delle primarie dello scorso 13 agosto. Se tutte, o quasi, le attenzioni dei media sono focalizzate sul candidato alla presidenza Javier Milei, uno dei cinque più accreditati, quelle dei cittadini e delle istituzioni finanziarie seguiranno con apprensione l’esito decisivo per far fronte a una graveinflazionistica, in cimaloro preoccupazioni, con un tasso che supera 124% su base annua. Sono cinque i candidati ...