L' anarchico Luca Dolce in manette | bloccato in strada dai Nocs

(Di sabato 21 ottobre 2023) Catturato daidella Polizia di Stato nei pressi di Bordighera l': latitante dal 2021, al momento dell'arresto aveva una carta d'identità falsa. Il 37enne triestino si trova ora nel carcere di Imperia. In contemporanea sono scattate anche perquisizioni a Trento, Trieste e in alcune località della Liguria. L'ultima sua condanna risale allo scorso marzo, per reati commessi al valico del Brennero nel 2016.era già stato in carcere a Tolmezzo, Modena e Ferrara dove era stato detenuto con Alfredo Cospito. L'arresto è arrivato al termine di una complessa indagine della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione che aveva costituito un gruppo di lavoro con le Digos di Trento, Trieste, Treviso, Genova e Brescia.