L' Alto Adige al voto con l' incognita sulla tenuta del Svp

(Di sabato 21 ottobre 2023) AGI - Sarà una tornata elettorale molto importante e che potrebbe riservare sorprese quella che domenica 22 ottobre chiamerà alle urne 429.851 cittadini dell'per il rinnovo della giunta e consiglio provinciale. Tra le montagne non ancora innevate ma comunque già con i colori autunnali della provincia più settentrionale d'Italia dove si inizia a respirare l'atmosfera del 'Toerggelen', c'è aria di frammentazione dele astensionismo. L'elettorato di lingua tedesca si presenta molto spaccato. Rispetto al passato la Suedtiroler Volkspartei (Svp) non è più così forte. Se ai tempi di Silvius Magnago, il 'padre' dell'autonomia sudtirolese i consiglieri erano fissi a quota 22, per poi scendere tra i 18-19, nell'ultima legislatura sono scesi a 15. Ora, con i tanti partiti e liste civiche del gruppo linguistico tedesco, è dato un ...