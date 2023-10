L' addio di Meloni a Giambruno | il bilaterale con Arianna e l' incontro segreto con Pier Silvio a settembre

(Di sabato 21 ottobre 2023) Giovedì sera, Palazzo Chigi: i commessi, finti discreti, avvistano, piè veloce, nei solitari corridoi damascati. La sorella d’Italia ascolta, si arrabbia e consola la premier c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Sulla sinistra non si può infierire, e in questo Giorgiaè stata provvidenziale. Monopolizzando col suoalla coppia la giornata, ci distrae dall'accanirci su Beppe Sala, che fa non ho ...

Dopo i fuorionda Meloni dice addio via social a Giambruno Il Manifesto

Meloni: la mia relazione con Giambruno finisce qui Avvenire

Con l’addio di Giorgia Meloni al compagno si conclude forse la prima stagione. Le case, le gaffe e i retroscena di una storia d’amore andata a male ...Il post arriva di prima mattina: la relazione durata dieci anni è finita, game over. La premier Giorgia Meloni non aspetta una nuova giornata di stillicidio sul secondo fuori onda del compagno Andrea ...