La volta buona | gli ospiti di lunedì 13 ottobre

(Di sabato 21 ottobre 2023) Nuovo appuntamento settimanale, da23 a venerdì 27, con La, il programma del day time pomeridiano di Rai 1, condotto da Caterina Balivo e in onda tutti i giorni dalle ore 14.00 alle 16.00 Tanti gliche anche questa settimana prenderanno posto nel salotto di Caterina, sottoponendosi al fatidico tritavolte o alle impreviste e curiose tematiche proposte dalla versione rivisitata del noto gioco della bottiglia. Ad aprire la settimana,23, Tosca D’acquino e, direttamente dal cast di Ballando con le Stelle, Fabio Canino e la ex concorrente Rosanna Banfi. Martedì 24sarà in studio la regista e sceneggiatrice Michela Andreozzi e l’attrice Milena Vukotic. Mercoledì 25, ...