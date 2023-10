La vip italiana trovata senza vita nella camera da letto È morta all’improvviso | la scoperta del 118

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) Una terribile notizia ha scioccato tutti coloro che la conoscevano e che le volevano bene. Gabriela Salgau èimprovvisamente a 50 anni,che nessuno potesse immaginare una fine così terribile. Una scomparsa velocissima, che ha gettato tutti nello sconforto più assoluto. Subito sono stati allertati i soccorritori del 118, ma tutti i tentativi di rianimazione sono falliti e alla fine i sanitari non hanno potuto che confermare l’avvenuto decesso. La preoccupazione aveva colpito innanzitutto i suoi parenti, che non riuscivano più ad avere notizie di Gabriela Salgau. Non rispondeva alle telefonate e allora hanno contattato l’ambulanza, che si è recata sul posto. Una volta giuntisua casa, è statasuada. ...