La verità di Basciano sul presunto tradimento | “Ecco cosa è successo a Ibiza”

Leggi su biccy

(Di sabato 21 ottobre 2023) Alessandrooggi pomeriggio è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dove ha raccontato la suasulla rottura con Sophie Codegoni focalizzandosi molto sul weekend ibizenco. In particolar modo ha parlato della ragazza bionda con cui è stato fotografato in aeroporto dando una sua personale teoria su tutto. La ragazza in questione – che Sophie conosce come “turista inglese” – sarebbe in realtà un’ex flirt di Alessandro. “Questa ragazza esiste, era stata invitata dal mio booking manager. Io non avevo piacere fosse lì, è una ragazza con cui ho avuto a che fare in passato quando ho vissuto in Spagna. Non l’ho mai invitata in una villa pagando tutto. Le avevo detto che era una turista inglese perché altrimenti sarebbe stata una dinamica ambigua. In realtà non ho mai detto a Sophie che ero a Pioltello, né le avevo detto che ero a ...