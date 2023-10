La Suedtiroler Volkspartei non è più così forte | si vota in Alto Adige

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 21 ottobre 2023) Domani domenica 22 ottobre saranno chiamati alle urne 429.851 cittadini dell’per rinnovare la giunta e consiglio provinciale. Rispetto al passato l’elettorato di lingua tedesca si presenta molto spaccato. La(Svp) non è più. I consiglieri erano fissi a quota 22, poi scesi tra i 18-19. Nell’ultima legislatura sono “calati” a 15. Ora l’elettorato della Svp potrebbe scendere anche al 36-37%, 4-5 punti in meno rispetto al 2018. Ciò potrebbe significare che il numero dei seggi scenderebbe a 12-13. Gli elettoriatesini voteranno dalle ore 7 alle 21. Lo spoglio che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Gli elettori si troveranno la scelta più ampia di sempre, 16 liste per un totale di 488 candidati. I nuovi consiglieri ...