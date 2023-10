(Di sabato 21 ottobre 2023) ... oppure articoli firmati da giornalisti compiacenti, che rendono credibili le loro storie di successo e che rappresentano l'elemento più illusorio per il consumatore: "Tgcom24 dice che siamo i ...

È unaonline che promette di insegnare ai propri allievi come fatturare migliaia di euro ogni mese e che ha tutta l'aria di essere una specie di Mobe all'italiana. Parliamo di My Online ...

La strana “scuola per ricchi” e l'ascesa dei guru del marketing Domani

Fuorionda Giambruno, quale esempio per i giovani L’educazione non dovrebbe essere solo a scuola o in famiglia Tecnica della Scuola

“Sembra un po’ strano che non vi siano associazioni con un punto di vista ... “Lascia perplessi il comportamento del Campidoglio, che invita i bambini di tutte le scuole a visite didattiche nelle sedi ..."Ho seguito da consigliere comunale e da mamma - ha dichiarato Elena Del Rosso, consigliere comunale di Fratelli d’Italia - la spiacevole situazione in cui si sono trovate insegnanti, genitori e bambi ...