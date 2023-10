La storia della “donna tavolino” che serve champagne ad evento di gala a Verona | la vicesindaca protesta e chiede chiarimenti

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tra le tante maschere presenti al ricevimento al PalazzoGran Guardia ace n’era una che, almeno secondo alcuni, ha oltrepassato il limite dello scherzo cadendo nel sessismo. Ad accogliere gli ospiti dell’eleganteorganizzato dal Consorzio Zai – ente che punta a favorire lo sviluppo dell’economia scaligera – c’erano infatti non meno di due ragazze che indossavano un costume a forma di, da cui i presenti potevano prendere un calice di spumante come se le giovani fossero un oggetto inanimato. Ed è proprio questa la denunciadi, Barbara Bissoli, che visto di persona l’accaduto non ha esitato a scrivere una lettera al presidente del Consorzio Zai Matteo Gasparato,ndo un colloquio urgente. «In ...

...dichiarazione di Stefano Oradei per Manila Nazzaro Benché in genere sia lei a parlareloro ... Ad oggi, l'ex Miss Italia si è finalmente lasciata alle spalle lad'amore con Lorenzo Amoruso, ...

La storia della "donna tavolino" che serve champagne ad evento di gala a Verona: la vicesindaca protesta e chiede ... Open

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, la storia della premier col giornalista Mediaset. FOTO Sky Tg24

Entrambe a 10 punti, in 12esima e 13esima posizione, gli scontri diretti tra le due squadre nella storia della Serie A sono stati in tutto 20. Il risultato più netto è stato il 6-1 per i biancocelesti ...Una ciclovia con pochi rivali, una gemma nel cuore della pianura veneta, ma che necessita di una gestione coordinata e accurata per fare un salto di qualità. Da questo momento, tale responsabilità spe ...