Così la Presidente del Consiglio Giorgianel corso del punto stampa a margine del Summit per la pace del Cairo. Pressata dai giornalisti, la premier non ha nascosto l'irritazione ad una ...

Meloni replica spazientita alle domande su Giambruno: «Sto bene, ma non voglio più parlare di questo» Corriere TV

La Meloni replica (irritata) a domanda su Giambruno: 'Sto molto bene, ma non parlo più' TGLA7

«Sto bene. Faccio il mio lavoro, come sempre». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda sulla fine della relazione con il compagno Andrea Giambruno. La premier ha ...A margine dei lavori per il summit per la pace, che si sta tenendo in Egitto, Giorgia Meloni ha risposto stizzita a una domanda sulla recente separazione dall’ex compagno Andrea Giambruno. «Quanto mi ...